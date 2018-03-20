В Кении умер последний самец северного белого носорога

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 марта 2018 г.

О смерти животного сообщил представитель кенийского заповедника Ol Pejeta Элоди Сампере.: «Он был ласковым гигантом с необыкновенным характером. Учитывая его размер, многие люди его боялись, но в нем не было ни капли жестокости».Представитель заповедника отметил, что ученым удалось собрать генетический материал носорога и есть надежда, что подвид удастся восстановить, сообщает американский телеканал CNN.В природоохранной организации WildAid, курировавшей умершего носорога, сообщили, что команда ветеринаров приняла решение усыпить носорога после значительного ухудшения состояния животного.: «Нам остается только надеяться, что мир извлечет урок из печальной кончины Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов».В организации отметили, что, «несмотря на то, что стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконьерство все еще угрожает всем видов носорогов».