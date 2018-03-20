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    В Кении умер последний самец северного белого носорога

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    • Фото: Reuters © 2018, Baz Ratner
    В Кении умер последний самец северного белого носорога

    В Кении умер последний самец северного белого носорога

    В Кении умер последний самец северного белого носорога
  • Фото: Reuters © 2018, Baz Ratner

    • В Кении в возрасте 45 лет умер последний самец северного белого носорога по имени Судан.

    О смерти животного сообщил представитель кенийского заповедника Ol Pejeta Элоди Сампере.

    Элоди Сампере: «Он был ласковым гигантом с необыкновенным характером. Учитывая его размер, многие люди его боялись, но в нем не было ни капли жестокости».

    Представитель заповедника отметил, что ученым удалось собрать генетический материал носорога и есть надежда, что подвид удастся восстановить, сообщает американский телеканал CNN.

    В природоохранной организации WildAid, курировавшей умершего носорога, сообщили, что команда ветеринаров приняла решение усыпить носорога после значительного ухудшения состояния животного.

    Из заявления WildAid: «Нам остается только надеяться, что мир извлечет урок из печальной кончины Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов».

    В организации отметили, что, «несмотря на то, что стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконьерство все еще угрожает всем видов носорогов».


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