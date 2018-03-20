Сгоревший в Приморье дом с людьми оказался частным приютом

Следователи выясняют обстоятельства крупного пожара во Владивостоке. Огонь унес жизни четырех человек. В СК уже возбудили уголовное дело. Еще предстоит выяснить, имел ли приют официальный статус.
На место происшествия пожарные расчеты прибыли уже через семь минут после вызова, но даже за это короткое время пламя охватило весь деревянный дом. Рискуя собственной жизнью, огнеборцы кинулись в пекло и вывели из полыхающей постройки четверых жильцов. Еще семеро выбрались самостоятельно еще до приезда спасателей. Чтобы локализовать пожар, им понадобилось полчаса.
К утру, когда огонь был полностью потушен, на пепелище были обнаружены тела четырех человек. На вопрос о том, откуда в небольшом частном доме столько людей, выжившие ответили: сами они без определенного места жительства и здесь их приютили добрые люди.
Пожар возник поздним вечером, когда постояльцы этого приюта уже спали. Сработавшая сигнализация разбудила людей, однако огонь, судя по всему, отрезал им путь к выходу. Эвакуироваться пришлось через окно.
Подробности — в видеоматериале.
К утру, когда огонь был полностью потушен, на пепелище были обнаружены тела четырех человек. На вопрос о том, откуда в небольшом частном доме столько людей, выжившие ответили: сами они без определенного места жительства и здесь их приютили добрые люди.
Пожар возник поздним вечером, когда постояльцы этого приюта уже спали. Сработавшая сигнализация разбудила людей, однако огонь, судя по всему, отрезал им путь к выходу. Эвакуироваться пришлось через окно.
Подробности — в видеоматериале.
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