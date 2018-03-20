Грузовик и автобус столкнулись под Воронежем: есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли и восемь пострадали в лобовом столкновении международного автобуса, ехавшего из Армении в Москву, с грузовиком под Воронежем.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора региона, «автобус, направлявшийся из Армении в Москву, на трассе объезжал припаркованный на обочине легковой автомобиль и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с следовавшей в противоположном направлении фурой». Отмечается, что погибли водители автобуса и грузовика. Всего в автобусе находились 50 пассажиров.
Представитель ГИБДД по Воронежской области сообщил в свою очередь, что авария произошла в 8:40 в Павловском районе области на 673-м километре автодороги М4 «Дон». По его словам, номер грузовика, водитель которого погиб, имел код Санкт-Петербурга. Тем временем в экстренных службах ТАСС сообщили, что все пострадавшие в результате столкновения, по предварительным данным, являются гражданами Армении.
Из сообщения экстренных служб: «В автобусе, следовавшем из Еревана в Москву, по предварительной информации, находились граждане Армении, детей среди них не было. Восемь из них доставлены в больницу».
Как сообщили в Павловской районной больнице, среди доставленных в медучреждение есть две женщины. Там также отметили, что из всех пациентов двое находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть в тяжелом и состоянии средней тяжести.
В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили, что пассажиров автобуса, которые не пострадали в ДТП, отправили в пункт временного размещения.
Представитель ГИБДД по Воронежской области сообщил в свою очередь, что авария произошла в 8:40 в Павловском районе области на 673-м километре автодороги М4 «Дон». По его словам, номер грузовика, водитель которого погиб, имел код Санкт-Петербурга. Тем временем в экстренных службах ТАСС сообщили, что все пострадавшие в результате столкновения, по предварительным данным, являются гражданами Армении.
Из сообщения экстренных служб: «В автобусе, следовавшем из Еревана в Москву, по предварительной информации, находились граждане Армении, детей среди них не было. Восемь из них доставлены в больницу».
Как сообщили в Павловской районной больнице, среди доставленных в медучреждение есть две женщины. Там также отметили, что из всех пациентов двое находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть в тяжелом и состоянии средней тяжести.
В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили, что пассажиров автобуса, которые не пострадали в ДТП, отправили в пункт временного размещения.
Комментарии