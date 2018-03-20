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    Золотая жила: «Росатом» решил заняться утилизацией смартфонов, ноутбуков и телевизоров. гаджеты, Росатом, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗолотая жила: «Росатом» решил заняться утилизацией смартфонов, ноутбуков и телевизоров

    Золотая жила: «Росатом» решил заняться утилизацией смартфонов, ноутбуков и телевизоров

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    Золотая жила: «Росатом» решил заняться утилизацией смартфонов, ноутбуков и телевизоров

    Золотая жила: «Росатом» решил заняться утилизацией смартфонов, ноутбуков и телевизоров

    Золотая жила: «Росатом» решил заняться утилизацией смартфонов, ноутбуков и телевизоров

      Госкорпорация «Росатом» намерена заняться утилизацией и переработкой мобильных телефонов, ноутбуков и телевизоров.

      Как объяснили в госкорпорации, электронное старье — это настоящая золотая жила. Концентрация золота, серебра и палладия в платах в десятки раз больше, чем в руде. А еще такая переработка позволит избежать загрязнения окружающей среды: отходы содержат опасные токсичные вещества.

      Линию для утилизации электроники установят на дочернем предприятии «Росатома». Поставки соответствующего оборудования запланированы на весну следующего года.

      В январе «Росатом» объявил, что централизованно займется утилизацией батареек и градусников.

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