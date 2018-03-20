Все для детей: в Тамбове семье с тройней выделили 3 млн рублей на жилье

Семья из Тамбова получила от местных властей сертификат на 3 миллиона рублей. Поводом для такого подарка стало рождение тройни. Деньги пойдут на покупку собственного дома, поскольку сейчас Тепляковы вынуждены снимать жилье. И это не единственная форма социальной поддержки, которая положена им по закону.

Хотя семью Тепляковых и признали малоимущей, после рождения тройни они считают себя самой богатой: у них сын и две дочки. Чиновники и представители Российского детского фонда приехали к ставшей в одночасье многодетной семье с подарками, главный из которых — сертификат на приобретение жилья.



Огромной помощью для Тепляковых стала выплата на третьего ребенка, гарантированная областным законом, — 8500 рублей ежемесячно. Плюс детское пособие — 400 рублей на каждого малыша, а еще скидка в 30% на коммунальные услуги.



Бабушки хоть и настроены оптимистично, все равно волнуются, когда подсчитывают навалившиеся на молодую семью расходы: детское питание уж очень дорогое. Многодетный отец успокаивает: семью прокормит, сейчас главное, что им помогают решить жилищную проблему. К трехмиллионному сертификату планируют добавить 450 тысяч рублей материнского капитала, чтобы исполнить свою мечту.



На всероссийском конкурсе программ социального развития тамбовский опыт в области семейной политики признан лучшим. Региональной новацией стал закон о поддержке молодых мам: с этого года все матери, родившие первенца до 25 лет, будут получать ежемесячное пособие в 3000 рублей.



Тамбовская область относится к демографически сложным регионам. Рождаемость снижается, поэтому власти решили расширить список оказываемой помощи многодетным семьям.



Подробности — в видеоматериале.