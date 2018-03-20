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    Минтранс планирует поэтапный запуск автомобильного движения по Крымскому мосту

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Минтранс планирует поэтапный запуск автомобильного движения по Крымскому мосту

    Минтранс планирует поэтапный запуск автомобильного движения по Крымскому мосту

    Минтранс планирует поэтапный запуск автомобильного движения по Крымскому мосту
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • В министерстве транспорта сообщили, что движение по автодорожной части Крымского моста может вводиться поэтапно.

    Предполагается, что сначала будет открыт проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов, а в конце года — для грузового транспорта. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве Крымского моста, говорится в сообщении ведомства.

    Минтранс РФ: «Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов».

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    Изначально планировалось, что первые авто проедут по мосту в декабре 2018 года, однако позже стало известно, что это может произойти уже в мае. Как отметил президент Владимир Путин, хотелось бы, чтобы отдыхающие могли пользоваться мостом уже в летний сезон. Руководитель компании
    «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг рассказал НТВ, как удалось ускорить строительство конструкции.



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