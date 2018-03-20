Жительница Ульяновска убила троих детей и покончила с собой

Ульяновские следователи выясняют обстоятельства гибели местной жительницы и трех ее несовершеннолетних детей, на телах которых обнаружены ножевые ранения.
Тела 27-летней женщины и троих детей 5, 6 и 10 лет в квартире жилого дома по улице Бебеля нашла соседка.
СУ СКР по Ульяновской области: «С ножевыми ранениями обнаружены тела трех детей, а также тело воспитывавшей их матери. По предварительной версии, женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством».
Старший помощник прокурора региона Василий Зима уточнил ТАСС, что женщина была разведена с мужем. Прокуратура проверяет исполнение должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.
СУ СКР по Ульяновской области: «С ножевыми ранениями обнаружены тела трех детей, а также тело воспитывавшей их матери. По предварительной версии, женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством».
Старший помощник прокурора региона Василий Зима уточнил ТАСС, что женщина была разведена с мужем. Прокуратура проверяет исполнение должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.
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