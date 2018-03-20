На юго-востоке Москвы во время строительных работ обвалился грунт

При строительных работах на
юго-востоке столицы произошел обвал грунта.
Инцидент произошел в районе улиц Ташкентская и Ферганская. По данным ГИБДД, задет тротуар и частично проезжая часть. Дорожное движение в этом районе ограничено.
Как сообщил источник ТАССв экстренных службах, длина участка, на котором обвалился грунт, составляет 10 метров, ширина — 3 метра.
Источник РИА Новости в свою очередь уточняет, что проседание грунта произошло при строительстве станции метро «Юго-Восточная».
Как сообщил источник ТАССв экстренных службах, длина участка, на котором обвалился грунт, составляет 10 метров, ширина — 3 метра.
Источник РИА Новости в свою очередь уточняет, что проседание грунта произошло при строительстве станции метро «Юго-Восточная».
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