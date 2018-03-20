Мухтар. Новый след <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след 16+
    •  

    На юго-востоке Москвы во время строительных работ обвалился грунт

    комментировать

    На юго-востоке Москвы во время строительных работ обвалился грунт

    На <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы во время строительных работ обвалился грунт

    При строительных работах на юго-востоке столицы произошел обвал грунта.

    Инцидент произошел в районе улиц Ташкентская и Ферганская. По данным ГИБДД, задет тротуар и частично проезжая часть. Дорожное движение в этом районе ограничено.

    Как сообщил источник ТАССв экстренных службах, длина участка, на котором обвалился грунт, составляет 10 метров, ширина — 3 метра.

    Источник РИА Новости в свою очередь уточняет, что проседание грунта произошло при строительстве станции метро «Юго-Восточная».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru