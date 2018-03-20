Брата стрелка из Флориды задержали за проникновение на территорию школы

Брат Николаса Круза, застрелившего 17 человек в школе в Паркленде, задержан полицией за незаконное проникновение на территорию учебного заведения, где произошла трагедия.
Захария Круз объяснил полицейским, что отправился в учебное заведение, чтобы «подумать о школьной стрельбе и окунуться в нее». По данным стражей порядка, молодой человек проехал по территории на скейтборде, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Жертвами трагедии в Паркленде (Флорида) стали 17 человек. Убийца — бывший ученик Николас Круз — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он купил легально.
Сотрудники ФБР признались, что они знали о том, что в школе Паркленда может произойти стрельба. Незадолго до трагедии знакомый убийцы позвонил на горячую линию и рассказал о его намерениях. Однако спецслужбы на эти сообщения никак не отреагировали.
Жертвами трагедии в Паркленде (Флорида) стали 17 человек. Убийца — бывший ученик Николас Круз — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он купил легально.
Сотрудники ФБР признались, что они знали о том, что в школе Паркленда может произойти стрельба. Незадолго до трагедии знакомый убийцы позвонил на горячую линию и рассказал о его намерениях. Однако спецслужбы на эти сообщения никак не отреагировали.
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