ООН призвала принять срочные меры в связи с ситуацией в Восточной Гуте

Организация объединенных наций призвала принять срочные меры в связи с катастрофической ситуацией в Восточной Гуте. По данным ООН, люди, которые покидают опасный район, крайне истощены и травмированы.
За неделю число беженцев, которым удалось покинуть территорию через гуманитарные коридоры, превысило 25 тысяч человек. Временные палаточные городки уже переполнены, продовольствия и лекарств на всех не хватает. Еще около ста тысяч вынужденных переселенцев находятся в Африне. Город взяли под контроль турецкие военные и отряды Сирийской свободной армии.
Тем временем, стало известно, что западная коалиция во главе с США спасла четверых главарей запрещенной в России группировки «Исламское государство». По данным агентства SANA, вертолеты приземлились на северо-востоке Сирии и вывезли лидеров боевиков в безопасное место.
Тем временем, стало известно, что западная коалиция во главе с США спасла четверых главарей запрещенной в России группировки «Исламское государство». По данным агентства SANA, вертолеты приземлились на северо-востоке Сирии и вывезли лидеров боевиков в безопасное место.
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