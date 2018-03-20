Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    ООН призвала принять срочные меры в связи с ситуацией в Восточной Гуте. США, Сирия, беженцы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВООН призвала принять срочные меры в связи с ситуацией в Восточной Гуте

    ООН призвала принять срочные меры в связи с ситуацией в Восточной Гуте

    комментировать
    ООН призвала принять срочные меры в связи с ситуацией в Восточной Гуте

    ООН призвала принять срочные меры в связи с ситуацией в Восточной Гуте

    ООН призвала принять срочные меры в связи с ситуацией в Восточной Гуте

      Организация объединенных наций призвала принять срочные меры в связи с катастрофической ситуацией в Восточной Гуте. По данным ООН, люди, которые покидают опасный район, крайне истощены и травмированы.

      За неделю число беженцев, которым удалось покинуть территорию через гуманитарные коридоры, превысило 25 тысяч человек. Временные палаточные городки уже переполнены, продовольствия и лекарств на всех не хватает. Еще около ста тысяч вынужденных переселенцев находятся в Африне. Город взяли под контроль турецкие военные и отряды Сирийской свободной армии.

      смотретьБеженцы из Восточной Гуты рассказали о бесчинствах «Армии ислама»
      Беженцы из Восточной Гуты рассказали о бесчинствах «Армии ислама»
      Тем временем, стало известно, что западная коалиция во главе с США спасла четверых главарей запрещенной в России группировки «Исламское государство». По данным агентства SANA, вертолеты приземлились на северо-востоке Сирии и вывезли лидеров боевиков в безопасное место.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru