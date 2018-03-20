Четыре человека стали жертвами пожара во Владивостоке

Тела четырех человек были обнаружены после пожара в частном жилом доме во Владивостоке. Еще 11 человек спасены. Об этом сообщили в
пресс-службе Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Возгорание произошло в понедельник поздним вечером. Пожарные прибыли на место через семь минут после сообщения, но дом уже полностью охватило пламя. Общая площадь пожара составила около 70 квадратных метров.
Из сообщения ГУ МЧС по Приморскому краю: «Пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семь были эвакуированы. На месте пожара были обнаружены четыре человека без признаков жизни. Они были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий».
По факту гибели четырех человек проводится доследственная проверка, передает ТАСС.
Из сообщения ГУ МЧС по Приморскому краю: «Пожарным удалось вывести из огня четырех человек, еще семь были эвакуированы. На месте пожара были обнаружены четыре человека без признаков жизни. Они были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий».
По факту гибели четырех человек проводится доследственная проверка, передает ТАСС.
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