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    Жизнь на крымской границе: зачем украинцы постигают азы шпионского мастерства. Крым, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖизнь на крымской границе: зачем украинцы постигают азы шпионского мастерства

    Жизнь на крымской границе: зачем украинцы постигают азы шпионского мастерства

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    Жизнь на крымской границе: зачем украинцы постигают азы шпионского мастерства

    Жизнь на крымской границе: зачем украинцы постигают азы шпионского мастерства

    Жизнь на крымской границе: зачем украинцы постигают азы шпионского мастерства

      В Крыму день президентских выборов совпал с важной датой — в этот день полуостров официально вошел в состав России. Тогда же между Медведевкой и Чонгаром пролегла государственная граница. Как изменилась жизнь в селах, одно из которых стало российским, а другое — осталось украинским. Об этом в специальном репортаже Алексея Петрушко.

      О том, что такое граница с Украиной, и как там относятся к русским — давно известно. В машинах с российскими номерами находятся, почти наверняка, встречающие или провожающие. Ведь перебраться на ту сторону можно только с украинскими. Проще вообще пешком.

      А вот украинцам, даже под страхом стать сепаратистом у себя дома, некуда деваться. В Крыму у многих родственники. Кроме того, там есть возможность хоть что-то заработать. Приграничные Медведевка и Чонгар очень похожи: в каждом по паре сотен дворов, дом культуры, мечеть. Но важны детали.

      На российской стороне признаются — после воссоединения с Россией в Медведевке стало намного лучше. Например, раньше садоводы местного тепличного хозяйства продавали экзотические киви и лимоны туристам с трассы, а теперь на предприятии сразу несколько госзаказов. Следовательно — стабильный заработок. Чего не скажешь о соседях.

      Жительница Чонгара: «Нет ни сада, ни винограда, ни бахчи. Фермы все разбомбили, как будто война без войны. Колхозы все в руинах. Был у нас цех колбасный, был молочный. Наше село процветало, а сейчас совсем нет работы».

      Вот и получается, что из деталей складывается жизнь. А внешне украинский Чонгар и российская Медведевка как будто все еще страна.

      Подробности — в видеоматериале.

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