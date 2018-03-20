Жизнь на крымской границе: зачем украинцы постигают азы шпионского мастерства

В Крыму день президентских выборов совпал с важной датой — в этот день полуостров официально вошел в состав России. Тогда же между Медведевкой и Чонгаром пролегла государственная граница. Как изменилась жизнь в селах, одно из которых стало российским, а другое — осталось украинским. Об этом в специальном репортаже Алексея Петрушко.

О том, что такое граница с Украиной, и как там относятся к русским — давно известно. В машинах с российскими номерами находятся, почти наверняка, встречающие или провожающие. Ведь перебраться на ту сторону можно только с украинскими. Проще вообще пешком.



А вот украинцам, даже под страхом стать сепаратистом у себя дома, некуда деваться. В Крыму у многих родственники. Кроме того, там есть возможность хоть что-то заработать. Приграничные Медведевка и Чонгар очень похожи: в каждом по паре сотен дворов, дом культуры, мечеть. Но важны детали.



На российской стороне признаются — после воссоединения с Россией в Медведевке стало намного лучше. Например, раньше садоводы местного тепличного хозяйства продавали экзотические киви и лимоны туристам с трассы, а теперь на предприятии сразу несколько госзаказов. Следовательно — стабильный заработок. Чего не скажешь о соседях.



Жительница Чонгара: «Нет ни сада, ни винограда, ни бахчи. Фермы все разбомбили, как будто война без войны. Колхозы все в руинах. Был у нас цех колбасный, был молочный. Наше село процветало, а сейчас совсем нет работы».



Вот и получается, что из деталей складывается жизнь. А внешне украинский Чонгар и российская Медведевка как будто все еще страна.



Подробности — в видеоматериале.