Генсек Совета Европы поздравил Путина с победой на выборах президента

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Об этом говорится в распространенном письме генерального секретаря.
Турбьёрн Ягланд, генсек Совета Европы: «Поздравляю с вашим переизбранием 18 марта 2018 году на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок будет периодом мира и процветания для российского народа».
Он отметил, что Россия является важным членом европейской организации, передает ТАСС.
Турбьёрн Ягланд: «Я надеюсь, что в ближайшие годы вашего президентства ваша страна будет активно участвовать во всей работе Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии и верховенства закона на благо народа России».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах. Она отметила, что сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между двумя странами.
Он отметил, что Россия является важным членом европейской организации, передает ТАСС.
Турбьёрн Ягланд: «Я надеюсь, что в ближайшие годы вашего президентства ваша страна будет активно участвовать во всей работе Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии и верховенства закона на благо народа России».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах. Она отметила, что сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между двумя странами.
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