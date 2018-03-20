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    Генсек Совета Европы поздравил Путина с победой на выборах президента

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    Генсек Совета Европы поздравил Путина с победой на выборах президента

    Генсек Совета Европы поздравил Путина с победой на выборах президента

    Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Об этом говорится в распространенном письме генерального секретаря.

    Турбьёрн Ягланд, генсек Совета Европы: «Поздравляю с вашим переизбранием 18 марта 2018 году на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок будет периодом мира и процветания для российского народа».

    Он отметил, что Россия является важным членом европейской организации, передает ТАСС.

    Турбьёрн Ягланд: «Я надеюсь, что в ближайшие годы вашего президентства ваша страна будет активно участвовать во всей работе Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии и верховенства закона на благо народа России».

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель «от всего сердца» поздравила Путина с победой на выборах. Она отметила, что сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между двумя странами.

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