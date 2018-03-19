Меркель: Россия должна доказать, что не имеет отношения к отравлению Скрипаля

Россия должна доказать, что не имеет отношения к инциденту к Солсбери. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с
премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так».
В свою очередь, Моравецкий заявил, что Польша выступает за «решительный ответ со стороны всего ЕС» в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.
Ранее в МИД РФ раскритиковали заявление Совета ЕС по «делу Скрипаля». В ведомстве отметили, что в документе пытались соблюсти некоторое подобие баланса, но оно все равно основано на британской версии произошедшего в Солсбери, страдает спекулятивностью и бездоказательностью оценок.
В МИД напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено, что подтвердила в 2017 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). А вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, был отравлен Скрипаль, в России нет.
В свою очередь, Моравецкий заявил, что Польша выступает за «решительный ответ со стороны всего ЕС» в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.
Ранее в МИД РФ раскритиковали заявление Совета ЕС по «делу Скрипаля». В ведомстве отметили, что в документе пытались соблюсти некоторое подобие баланса, но оно все равно основано на британской версии произошедшего в Солсбери, страдает спекулятивностью и бездоказательностью оценок.
В МИД напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено, что подтвердила в 2017 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). А вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, был отравлен Скрипаль, в России нет.
Комментарии