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    Меркель: Россия должна доказать, что не имеет отношения к отравлению Скрипаля

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    Меркель: Россия должна доказать, что не имеет отношения к отравлению Скрипаля

    Меркель: Россия должна доказать, что не имеет отношения к отравлению Скрипаля

    Россия должна доказать, что не имеет отношения к инциденту к Солсбери. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

    Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так».

    В свою очередь, Моравецкий заявил, что Польша выступает за «решительный ответ со стороны всего ЕС» в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.

    смотретьЭксперты ОЗХО подключились к расследованию дела Скрипаля
    Эксперты ОЗХО подключились к расследованию дела Скрипаля
    Ранее в МИД РФ раскритиковали заявление Совета ЕС по «делу Скрипаля». В ведомстве отметили, что в документе пытались соблюсти некоторое подобие баланса, но оно все равно основано на британской версии произошедшего в Солсбери, страдает спекулятивностью и бездоказательностью оценок.

    В МИД напомнили, что все химическое оружие в России было уничтожено, что подтвердила в 2017 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). А вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, был отравлен Скрипаль, в России нет.

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