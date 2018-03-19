СМИ сообщили об эвакуации главарей ИГ вертолетами коалиции США

Вертолеты возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции эвакуировали четырех главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в провинции Хасеке на
северо-востоке Сирии.
По информации сирийского национального агентства SANA, три вертолета коалиции приземлились утром в пригороде населенного пункта Камышлы. Военнослужащие забрали четырех главарей ИГ иракского происхождения и увезли их в неизвестном направлении.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что международная коалиция поддерживает террористические организации на Ближнем Востоке. Он отметил, что сирийская армия, несмотря ни на что, будет продолжать военную операцию против боевиков, соблюдая при этом гуманитарные паузы, так как мирных жителей необходимо вывести из окружения террористов.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что международная коалиция поддерживает террористические организации на Ближнем Востоке. Он отметил, что сирийская армия, несмотря ни на что, будет продолжать военную операцию против боевиков, соблюдая при этом гуманитарные паузы, так как мирных жителей необходимо вывести из окружения террористов.
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