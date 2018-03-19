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    Звезда «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

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    • Фото: Reuters © 2018, Stefanie Loos
    Звезда «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора <nobr>Нью-Йорка</nobr>

    Звезда «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

    Звезда «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора <nobr>Нью-Йорка</nobr>
  • Фото: Reuters © 2018, Stefanie Loos

    • Актриса Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе», объявила, что баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк.

    Синтия Никсон, актриса: «Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора».


    Ранее о возможности выдвижения кандидатуры 51-летней Никсон сообщали СМИ. По данным издания Wall Street Journal, исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил.

    Среди других возможных кандидатов называют мэра города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатора Терри Гибсона. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо планирует баллотироваться на третий срок.

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