Звезда «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора Нью-Йорка

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

, актриса: «Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора».Ранее о возможности выдвижения кандидатуры 51-летней Никсон сообщали СМИ. По данным издания Wall Street Journal, исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил.Среди других возможных кандидатов называют мэра города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатора Терри Гибсона. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо планирует баллотироваться на третий срок.