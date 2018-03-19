Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2018 году

Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста указа: «Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности».



Военные сборы будут проводиться в сроки, согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключения составляют сроки проведения проверочных сборов, которые определяются Минобороны.



Указ вступает в силу 19 марта 2018 года.



