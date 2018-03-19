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    Снежная глыба убила 11-летнюю девочку на Ямале

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    Снежная глыба убила 11-летнюю девочку на Ямале

    Снежная глыба убила <nobr>11-летнюю</nobr> девочку на Ямале

    Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в городе Тарко-Сале, на которую обрушилась снежная глыба.

    Как сообщает СУ СК по региону, ЧП произошло сегодня во дворе одного из домов. Дети играли, делая подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, и на 11-летнюю школьницу обрушилась снежная глыба.

    Из сообщения СУ СК по ЯНАО: «Дети обратились за помощью к прохожим, но, когда девочку извлекли из-под снега, она уже не подавала признаков жизни».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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