Снежная глыба убила 11-летнюю девочку на Ямале

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в городе Тарко-Сале , на которую обрушилась снежная глыба.

Как сообщает СУ СК по региону, ЧП произошло сегодня во дворе одного из домов. Дети играли, делая подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, и на 11-летнюю школьницу обрушилась снежная глыба.



Из сообщения СУ СК по ЯНАО: «Дети обратились за помощью к прохожим, но, когда девочку извлекли из-под снега, она уже не подавала признаков жизни».



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».