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    Пьяные супруги избили в самолете пассажиров рейса Москва — Гоа

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    Пьяные супруги избили в самолете пассажиров рейса Москва — Гоа

    Пьяные супруги избили в самолете пассажиров рейса Москва — Гоа

    Следователи начали проверку информации в СМИ о супружеской паре, устроившей драку на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Гоа.

    Ранее некоторые СМИ сообщили, что на борту самолета, летевшего из Москвы на Гоа, нетрезвые супруги толкали спинки кресел сидящих перед ними пассажиров, из-за чего и произошел конфликт. По данным СМИ, в ответ на неоднократные замечания супруги стали оскорблять пассажиров и устроили драку.

    По другим данным, молодой человек, летевший в сопровождении трех девушек, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с одной из них. Он якобы разбрасывал вещи, кричал, вел себя агрессивно, после чего, утомившись, лег в проходе самолета и уснул.

    По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. В СК отметили, что ведомство «и впредь продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна».

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