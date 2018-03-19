Следователи начали проверку информации в СМИ о супружеской паре, устроившей драку на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Гоа.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на борту самолета, летевшего из Москвы на Гоа, нетрезвые супруги толкали спинки кресел сидящих перед ними пассажиров, из-за чего и произошел конфликт. По данным СМИ, в ответ на неоднократные замечания супруги стали оскорблять пассажиров и устроили драку.



По другим данным, молодой человек, летевший в сопровождении трех девушек, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с одной из них. Он якобы разбрасывал вещи, кричал, вел себя агрессивно, после чего, утомившись, лег в проходе самолета и уснул.



По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. В СК отметили, что ведомство «и впредь продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна».