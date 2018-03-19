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    Автомобиль Uber в режиме автопилота насмерть сбил женщину в США

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    • Фото: ABC15 Arizona /youtube.com
    Автомобиль Uber в режиме автопилота насмерть сбил женщину в США

    Автомобиль Uber в режиме автопилота насмерть сбил женщину в США

    Автомобиль Uber в режиме автопилота насмерть сбил женщину в США
  • Фото: ABC15 Arizona /youtube.com

    • В городе Темпе, штат Аризона, автомобиль Uber, который находился в режиме автопилота, насмерть сбил женщину.

    Как сообщает The New York Times, в Темпе впервые на дороге общего пользования произошла смертельная авария с пешеходом, которого сбил управляемый автопилотом автомобиль.

    В полиции уточнили, что машина Uber, находившаяся в режиме автопилота, сбила женщину, когда та пересекала дорогу в неположенном месте. Между тем, поступают сообщения, что попавшая под колеса автомобиля женщина ехала на велосипеде. Пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм, пишет The Verge.

    В Uber тем временем заявили, что тесно сотрудничают с местными властями, чтобы установить все детали случившегося. Компания заявила, что приостановила тестирование своих автомобилей в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто в связи с этим случаем.

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