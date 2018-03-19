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    Солидарное молчание: как Евросоюз отреагировал на уверенную победу Путина. выборы, Европейский союз, президент РФ, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСолидарное молчание: как Евросоюз отреагировал на уверенную победу Путина

    Солидарное молчание: как Евросоюз отреагировал на уверенную победу Путина

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    Солидарное молчание: как Евросоюз отреагировал на уверенную победу Путина

    Солидарное молчание: как Евросоюз отреагировал на уверенную победу Путина

    Солидарное молчание: как Евросоюз отреагировал на уверенную победу Путина

      Свидетелями того, какой ажиотаж творился вокруг выборов президента России, стали жители десятков городов по всему миру. У российских консульств, где были организованы избирательные участки, выстраивались длинные очереди из желающих проголосовать.

      Более 400 тысяч проголосовавших за границей — это абсолютный рекорд. Показатели всех предыдущих кампаний в некоторых странах превышены в несколько раз. Владимира Путина поддержали 85% участников голосования за рубежом. Шесть лет назад этот показатель был 73%.

      Первым из высокопоставленных европейских политиков с победой Владимира Путина поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Другие западные лидеры пока выжидают — как сообщил НТВ дипломатический источник в Евросоюзе, в знак солидарности с Великобританией в контексте дела Скрипаля.

      Хотя, как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, лед все же тронулся, и президент Франции Эммануэль Макрон поздравил российского коллегу с победой. Позже поздравительную телеграмму направила и Ангела Меркель.

      Зато именно о деле Скрипаля как факторе влияния на выборы написало влиятельнейшее французское экономическое издание Les Echos: «Дело отравленного российского экс-шпиона только усилило сплоченность вокруг знамени, так как Кремль изобличил британские „провокации“».

      Подробности — в видеоматериале.

      Вот так россияне голосуют на зарубежных участках — очереди и ажиотаж!
      #выборы2018

      Опубликовано НТВ 18 марта 2018 г.


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