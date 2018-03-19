Солидарное молчание: как Евросоюз отреагировал на уверенную победу Путина

Свидетелями того, какой ажиотаж творился вокруг выборов президента России, стали жители десятков городов по всему миру. У российских консульств, где были организованы избирательные участки, выстраивались длинные очереди из желающих проголосовать.
Более 400 тысяч проголосовавших за границей — это абсолютный рекорд. Показатели всех предыдущих кампаний в некоторых странах превышены в несколько раз. Владимира Путина поддержали 85% участников голосования за рубежом. Шесть лет назад этот показатель был 73%.
Первым из высокопоставленных европейских политиков с победой Владимира Путина поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Другие западные лидеры пока выжидают — как сообщил НТВ дипломатический источник в Евросоюзе, в знак солидарности с Великобританией в контексте дела Скрипаля.
Хотя, как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, лед все же тронулся, и президент Франции Эммануэль Макрон поздравил российского коллегу с победой. Позже поздравительную телеграмму направила и Ангела Меркель.
Зато именно о деле Скрипаля как факторе влияния на выборы написало влиятельнейшее французское экономическое издание Les Echos: «Дело отравленного российского экс-шпиона только усилило сплоченность вокруг знамени, так как Кремль изобличил британские „провокации“».
Подробности — в видеоматериале.
Первым из высокопоставленных европейских политиков с победой Владимира Путина поздравил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Другие западные лидеры пока выжидают — как сообщил НТВ дипломатический источник в Евросоюзе, в знак солидарности с Великобританией в контексте дела Скрипаля.
Хотя, как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, лед все же тронулся, и президент Франции Эммануэль Макрон поздравил российского коллегу с победой. Позже поздравительную телеграмму направила и Ангела Меркель.
Зато именно о деле Скрипаля как факторе влияния на выборы написало влиятельнейшее французское экономическое издание Les Echos: «Дело отравленного российского экс-шпиона только усилило сплоченность вокруг знамени, так как Кремль изобличил британские „провокации“».
Подробности — в видеоматериале.
Вот так россияне голосуют на зарубежных участках — очереди и ажиотаж!Опубликовано НТВ 18 марта 2018 г.
#выборы2018
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