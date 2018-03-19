Эксперты: попытки западных СМИ дискредитировать выборы в России провалились

В Интернете перед выборами можно было найти массу призывов и инструкций о том, как можно на избирательный процесс повлиять своим личным участием: от бойкота (он сорвался) и порчи бюллетеней до полноценной кампании с участием уважаемых западных СМИ и организации информационных атак.
Полторы тысячи международных наблюдателей из более чем 100 стран — такое пристальное внимание к выборам в России на местах иностранцы проявили впервые. Казалось бы, такому внушительному десанту грех не найти, за что бы зацепиться, но утром 19 марта его представители сами признались: не нашли.
Жан Луиджи Ферретти, глава отдела по международным отношениям конфедерации профсоюзов UGL (Италия): «Я посетил около 20 избирательных участков и был поражен, с каким энтузиазмом шли люди на выборы, не было никакой пропаганды. Я видел лица людей, их улыбки. Выборы были очень хорошо организованы и абсолютно прозрачны. С сегодняшнего дня я являюсь живым гарантом того, что выборы в России проходят свободно».
Еще за несколько дней до голосования западные таблоиды соревновались в громкости заголовков: мол, результат выборов давно предрешен. Немецкая Bild и вовсе поздравляла Владимира Путина с победой, когда голоса на некоторых участках еще даже не начинали считать. Другое СМИ Германии, Deutsche Welle, пошло еще дальше: на его официальном сайте появилась инструкция о порче бюллетеней на русском языке.
Но, как отмечают эксперты, все попытки дискредитировать выборы президента оказались неудачными, а о серьезных нарушениях в день голосования не заявил никто, сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Подробности — в видеоматериале.
Жан Луиджи Ферретти, глава отдела по международным отношениям конфедерации профсоюзов UGL (Италия): «Я посетил около 20 избирательных участков и был поражен, с каким энтузиазмом шли люди на выборы, не было никакой пропаганды. Я видел лица людей, их улыбки. Выборы были очень хорошо организованы и абсолютно прозрачны. С сегодняшнего дня я являюсь живым гарантом того, что выборы в России проходят свободно».
Еще за несколько дней до голосования западные таблоиды соревновались в громкости заголовков: мол, результат выборов давно предрешен. Немецкая Bild и вовсе поздравляла Владимира Путина с победой, когда голоса на некоторых участках еще даже не начинали считать. Другое СМИ Германии, Deutsche Welle, пошло еще дальше: на его официальном сайте появилась инструкция о порче бюллетеней на русском языке.
Но, как отмечают эксперты, все попытки дискредитировать выборы президента оказались неудачными, а о серьезных нарушениях в день голосования не заявил никто, сообщает корреспондент НТВ Александр Терёхин.
Подробности — в видеоматериале.
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