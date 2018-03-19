В юбилейный день перед Русским музеем выстроилась огромная очередь

В Петербурге отмечают
120-летие Государственного Русского музея.
Сегодня Русский музей отмечает 120-летие. В главном корпусе — Михайловском дворце на Инженерной улице — сегодня было не протолкнуться. При этом очереди из 200 человек собралось и на улице, и внутри. В полдень в одном из залов начался концерт. Оркестр «Мюзик-холла» под руководством Фабио Мастранджело играл «Времена года» Чайковского.
Желающих послушать великие произведения среди великих полотен было так много, что помещение не вместило всех. Директор Русского музея извинился за неудобства и пообещал, что музыка в этих стенах будет звучать чаще.
По словам Владимира Гусева, они готовы пойти по пути мировых культурных учреждений и сделать вход в Русский музей бесплатным, а также продлить время работы. Однако пока их возможности не позволяют этого сделать.
Желающих послушать великие произведения среди великих полотен было так много, что помещение не вместило всех. Директор Русского музея извинился за неудобства и пообещал, что музыка в этих стенах будет звучать чаще.
По словам Владимира Гусева, они готовы пойти по пути мировых культурных учреждений и сделать вход в Русский музей бесплатным, а также продлить время работы. Однако пока их возможности не позволяют этого сделать.
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