В юбилейный день перед Русским музеем выстроилась огромная очередь

В Петербурге отмечают 120-летие Государственного Русского музея.

Сегодня Русский музей отмечает 120-летие. В главном корпусе — Михайловском дворце на Инженерной улице — сегодня было не протолкнуться. При этом очереди из 200 человек собралось и на улице, и внутри. В полдень в одном из залов начался концерт. Оркестр «Мюзик-холла» под руководством Фабио Мастранджело играл «Времена года» Чайковского.



Желающих послушать великие произведения среди великих полотен было так много, что помещение не вместило всех. Директор Русского музея извинился за неудобства и пообещал, что музыка в этих стенах будет звучать чаще.



По словам Владимира Гусева, они готовы пойти по пути мировых культурных учреждений и сделать вход в Русский музей бесплатным, а также продлить время работы. Однако пока их возможности не позволяют этого сделать.