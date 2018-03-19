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    В юбилейный день перед Русским музеем выстроилась огромная очередь. Русский музей, Санкт-Петербург, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ юбилейный день перед Русским музеем выстроилась огромная очередь

    В юбилейный день перед Русским музеем выстроилась огромная очередь

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    В юбилейный день перед Русским музеем выстроилась огромная очередь

    В юбилейный день перед Русским музеем выстроилась огромная очередь

    В юбилейный день перед Русским музеем выстроилась огромная очередь

      В Петербурге отмечают 120-летие Государственного Русского музея.

      Сегодня Русский музей отмечает 120-летие. В главном корпусе — Михайловском дворце на Инженерной улице — сегодня было не протолкнуться. При этом очереди из 200 человек собралось и на улице, и внутри. В полдень в одном из залов начался концерт. Оркестр «Мюзик-холла» под руководством Фабио Мастранджело играл «Времена года» Чайковского.

      Желающих послушать великие произведения среди великих полотен было так много, что помещение не вместило всех. Директор Русского музея извинился за неудобства и пообещал, что музыка в этих стенах будет звучать чаще.

      По словам Владимира Гусева, они готовы пойти по пути мировых культурных учреждений и сделать вход в Русский музей бесплатным, а также продлить время работы. Однако пока их возможности не позволяют этого сделать.

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