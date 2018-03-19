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    В день рождения травмированного Кокорина подбодрили друзья по сборной. Санкт-Петербург, ФК Зенит, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ день рождения травмированного Кокорина подбодрили друзья по сборной

    В день рождения травмированного Кокорина подбодрили друзья по сборной

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    В день рождения травмированного Кокорина подбодрили друзья по сборной

    В день рождения травмированного Кокорина подбодрили друзья по сборной

    В день рождения травмированного Кокорина подбодрили друзья по сборной

      Футболисты сборной России поздравили нападающего Александра Кокорина с днем рождения.

      Сегодня форварду «Зенита» исполнилось 27 лет. Игроки национальной сборной записали видеообращение с пожеланиями, прежде всего, здоровья. Нападающий получил травму колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

      У него диагностировали разрыв крестообразных связок. С большой долей вероятности он пропустит домашний чемпионат мира, ведь на восстановление уйдет минимум четыре месяца. Но игроки сборной верят в своего друга.

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