В день рождения травмированного Кокорина подбодрили друзья по сборной

Футболисты сборной России поздравили нападающего Александра Кокорина с днем рождения.
Сегодня форварду «Зенита» исполнилось 27 лет. Игроки национальной сборной записали видеообращение с пожеланиями, прежде всего, здоровья. Нападающий получил травму колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».
У него диагностировали разрыв крестообразных связок. С большой долей вероятности он пропустит домашний чемпионат мира, ведь на восстановление уйдет минимум четыре месяца. Но игроки сборной верят в своего друга.
У него диагностировали разрыв крестообразных связок. С большой долей вероятности он пропустит домашний чемпионат мира, ведь на восстановление уйдет минимум четыре месяца. Но игроки сборной верят в своего друга.
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