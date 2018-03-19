Малый бизнес Петербурга встал в очередь за субсидиями

Комитет по развитию предпринимательства начал прием заявок на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу. Однако вопреки ожиданию огромных очередей в профильном центре сегодня не было.

На Полюстровском проспекте постарались сделать процедуру подачи документов максимально комфортной. Пять дней назад была открыта предварительная запись, поэтому каждый мог выбрать удобное для себя время. Кроме того, в учреждении решили помочь предпринимателям и советами — какие бумаги необходимо предоставить и как их правильно заполнить.



В прошлом году, по данным центра, субсидии получил каждый второй из тех, кто подавал заявку. Суммы компенсации у всех предпринимателей разные: от 350 до 700 тысяч рублей. Власти охотно поддерживают обрабатывающие отрасли, народно-художественные промыслы и бизнес, связанный с досугом детей.