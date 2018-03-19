Российских паралимпийцев встретили в Москве гимном РФ

Российские паралимпийцы вернулись в Москву из Южной Кореи, где на зимних Играх завоевали 24 медали, в том числе восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых.
В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения.
Церемония встречи российских паралимпийцев в аэропорту Шереметьево началась с исполнения государственного гимна России. В ходе церемонии президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин подчеркнул, что к российским спортсменам по ходу Игр в Пхёнчхане не было ни одной претензии, а их железная воля и характер потрясли президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса.
Владимир Лукин: «Парсонс сказал после Игр, что восхищен могучим русским характером. На этом турнире наши спортсмены показали, что, несмотря ни на что, они всегда будут оставаться в элите мирового паралимпизма. Крайне важно, что за все Игры к нам не было ни единой претензии ни по единому направлению».
Лукин также посетовал на то, что из-за санкций в Паралимпиаде «не смогли принять участие всеми силами», зато те, кто участвовал, по словам главы ПКР, «работали вдвойне и втройне, показали великолепный результат».
Церемония встречи российских паралимпийцев в аэропорту Шереметьево началась с исполнения государственного гимна России. В ходе церемонии президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин подчеркнул, что к российским спортсменам по ходу Игр в Пхёнчхане не было ни одной претензии, а их железная воля и характер потрясли президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса.
Владимир Лукин: «Парсонс сказал после Игр, что восхищен могучим русским характером. На этом турнире наши спортсмены показали, что, несмотря ни на что, они всегда будут оставаться в элите мирового паралимпизма. Крайне важно, что за все Игры к нам не было ни единой претензии ни по единому направлению».
Лукин также посетовал на то, что из-за санкций в Паралимпиаде «не смогли принять участие всеми силами», зато те, кто участвовал, по словам главы ПКР, «работали вдвойне и втройне, показали великолепный результат».
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