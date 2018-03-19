МИД Швеции вызвал российского посла из-за дела Скрипаля

Российского посла в Стокгольме вызвали в Министерство иностранных дел Швеции в связи с делом об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.
Российскому послу в Швеции Виктору Татаринцеву предстоит явиться в шведский МИД 20 марта, передает ТАСС. Причиной его вызова стало заявление официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой. Она высказала версию о том, что использованное в Солсбери отравляющее вещество может быть шведского происхождения.
Пресс-служба МИД Швеции: «Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются».
Захарова, комментируя дело Скрипаля, заявила, что наиболее вероятным источником отравляющего вещества являются те страны, которые с конца 1990-х проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок», — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.
Напомним, инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери произошел в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Москву и ввел против России санкции, включающие высылку более чем 20 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения, приняла ответные меры и потребовала от Лондона доказательств.
Пресс-служба МИД Швеции: «Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются».
Захарова, комментируя дело Скрипаля, заявила, что наиболее вероятным источником отравляющего вещества являются те страны, которые с конца 1990-х проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок», — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.
Напомним, инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери произошел в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Москву и ввел против России санкции, включающие высылку более чем 20 российских дипломатов. Москва отвергла все обвинения, приняла ответные меры и потребовала от Лондона доказательств.
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