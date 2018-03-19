Петербуржцы выбирали президента в костюмах витязей, ракет и императоров

Сегодня социальные сети наполнены фотографиями и видео с теми, для кого процесс выбора главы государства стал веселым праздником с угощениями, скоморохами и подарками.
Утро 18 марта некоторых петербуржцев началось практически с пионерской зорьки. На улице Оптиков, 34 по системе оповещения о чрезвычайных ситуациях чрезвычайно сообщали о выборах. А кто не понял, тем повторял специальный автобус.
Оповещения, видимо, были такими громкими, что поднялись на голосование за будущее Руси даже витязи. На участок на улице Замшина они пришли в полной боевой амуниции — в доспехах, с копьями и щитами. Это всё выдержали рамки металлоискателей. У средневековых граждан нашлись современные паспорта.
Шутки вызвало и появление царя Петра I в свойственном ему окружении будущих моряков на Петроградской стороне.
От давно минувших дней — к истории новейшей. В Ленобласти на одном из участков эффектно появилась баллистическая ракета «Сармат». С габаритами в данном случае модельеры- конструкторы не рассчитали. В кабинку ракета вошла не полностью. Но точность попадания в бюллетень стопроцентная.
На Бухарестской улице людям предлагали выбрать президента Сербии, судя по флагу. А вот самым красочным можно назвать Василеостровский район. Там у некоторых УИКов на выборы зазывали девушки в сарафанах, клоуны, львы и петухи в стиле техно. Выборы президента стали отличным поводом для самодеятельности, подытожил корреспондент НТВ Антон Зыков.
Оповещения, видимо, были такими громкими, что поднялись на голосование за будущее Руси даже витязи. На участок на улице Замшина они пришли в полной боевой амуниции — в доспехах, с копьями и щитами. Это всё выдержали рамки металлоискателей. У средневековых граждан нашлись современные паспорта.
Шутки вызвало и появление царя Петра I в свойственном ему окружении будущих моряков на Петроградской стороне.
От давно минувших дней — к истории новейшей. В Ленобласти на одном из участков эффектно появилась баллистическая ракета «Сармат». С габаритами в данном случае модельеры- конструкторы не рассчитали. В кабинку ракета вошла не полностью. Но точность попадания в бюллетень стопроцентная.
На Бухарестской улице людям предлагали выбрать президента Сербии, судя по флагу. А вот самым красочным можно назвать Василеостровский район. Там у некоторых УИКов на выборы зазывали девушки в сарафанах, клоуны, львы и петухи в стиле техно. Выборы президента стали отличным поводом для самодеятельности, подытожил корреспондент НТВ Антон Зыков.
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