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    Петербуржцы выбирали президента в костюмах витязей, ракет и императоров. Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы выбирали президента в костюмах витязей, ракет и императоров

    Петербуржцы выбирали президента в костюмах витязей, ракет и императоров

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    Петербуржцы выбирали президента в костюмах витязей, ракет и императоров

    Петербуржцы выбирали президента в костюмах витязей, ракет и императоров

    Петербуржцы выбирали президента в костюмах витязей, ракет и императоров

      Сегодня социальные сети наполнены фотографиями и видео с теми, для кого процесс выбора главы государства стал веселым праздником с угощениями, скоморохами и подарками.

      Утро 18 марта некоторых петербуржцев началось практически с пионерской зорьки. На улице Оптиков, 34 по системе оповещения о чрезвычайных ситуациях чрезвычайно сообщали о выборах. А кто не понял, тем повторял специальный автобус.

      Оповещения, видимо, были такими громкими, что поднялись на голосование за будущее Руси даже витязи. На участок на улице Замшина они пришли в полной боевой амуниции — в доспехах, с копьями и щитами. Это всё выдержали рамки металлоискателей. У средневековых граждан нашлись современные паспорта.

      Шутки вызвало и появление царя Петра I в свойственном ему окружении будущих моряков на Петроградской стороне.

      От давно минувших дней — к истории новейшей. В Ленобласти на одном из участков эффектно появилась баллистическая ракета «Сармат». С габаритами в данном случае модельеры- конструкторы не рассчитали. В кабинку ракета вошла не полностью. Но точность попадания в бюллетень стопроцентная.

      На Бухарестской улице людям предлагали выбрать президента Сербии, судя по флагу. А вот самым красочным можно назвать Василеостровский район. Там у некоторых УИКов на выборы зазывали девушки в сарафанах, клоуны, львы и петухи в стиле техно. Выборы президента стали отличным поводом для самодеятельности, подытожил корреспондент НТВ Антон Зыков.

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