Россельхознадзор пришел с проверкой к белорусским молочникам

Россельхознадзор начал инспектировать молочные предприятия Белоруссии. Это те самые проверки, которыми заменили запрет на импорт. Российские производители намерены следить за ними очень внимательно.
В Россельхознадзоре сообщили, что намерены проверить восемь молочных предприятий Белоруссии за неделю. Ранее ведомство грозило запретить поставки белорусского разливного и сухого молока, которое является сырьем для российских заводов. В ведомстве заявляли, что обнаружили в белорусской молочке остатки вредных веществ.
Запрет должен был вступить в силу в конце февраля, но дату сначала два раза переносили, а 14 марта Россельхознадзор и вовсе передумал вводить запрет и вместо него решил провести проверки. Правда, в тот же день ведомство объявило, что может запретить поставки помидоров из Белоруссии. Официальная причина — рост поставок санкционнной продукции из этой страны.
Запрет должен был вступить в силу в конце февраля, но дату сначала два раза переносили, а 14 марта Россельхознадзор и вовсе передумал вводить запрет и вместо него решил провести проверки. Правда, в тот же день ведомство объявило, что может запретить поставки помидоров из Белоруссии. Официальная причина — рост поставок санкционнной продукции из этой страны.
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