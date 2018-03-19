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    Россельхознадзор пришел с проверкой к белорусским молочникам. Белоруссия, молоко, Россельхознадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссельхознадзор пришел с проверкой к белорусским молочникам

    Россельхознадзор пришел с проверкой к белорусским молочникам

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    Россельхознадзор пришел с проверкой к белорусским молочникам

    Россельхознадзор пришел с проверкой к белорусским молочникам

      Россельхознадзор начал инспектировать молочные предприятия Белоруссии. Это те самые проверки, которыми заменили запрет на импорт. Российские производители намерены следить за ними очень внимательно.

      В Россельхознадзоре сообщили, что намерены проверить восемь молочных предприятий Белоруссии за неделю. Ранее ведомство грозило запретить поставки белорусского разливного и сухого молока, которое является сырьем для российских заводов. В ведомстве заявляли, что обнаружили в белорусской молочке остатки вредных веществ.

      Запрет должен был вступить в силу в конце февраля, но дату сначала два раза переносили, а 14 марта Россельхознадзор и вовсе передумал вводить запрет и вместо него решил провести проверки. Правда, в тот же день ведомство объявило, что может запретить поставки помидоров из Белоруссии. Официальная причина — рост поставок санкционнной продукции из этой страны.

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