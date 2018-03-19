«Иначе любви не получается»: Путин выступил за взаимность в диалоге с другими странами

Россия будет выстраивать конструктивные отношения с другими странами, но диалог должен строиться на принципах взаимности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с кандидатами в президенты РФ глава государства отметил, что Россия и дальше будет уделять внимание укреплению обороноспособности страны. Однако никакой гонки вооружений, по словам Путина, Россия устраивать не намерена.
Владимир Путин: «Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и всех настраивать наших партнеров на диалог».
Путин подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы урегулировать спорные ситуации с другими странами «политико-дипломатическими средствами». При этом руководствоваться российские власти будут национальными интересами.
По мнению главы государства, в выстраивании диалога должны быть заинтересованы обе стороны. В противном случае «никакой любви не получается», добавил он.
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Владимир Путин одержал победу со значительным отрывом от конкурентов.
Владимир Путин: «Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и всех настраивать наших партнеров на диалог».
Путин подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы урегулировать спорные ситуации с другими странами «политико-дипломатическими средствами». При этом руководствоваться российские власти будут национальными интересами.
По мнению главы государства, в выстраивании диалога должны быть заинтересованы обе стороны. В противном случае «никакой любви не получается», добавил он.
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Владимир Путин одержал победу со значительным отрывом от конкурентов.
Комментарии