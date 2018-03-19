Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  

    «Иначе любви не получается»: Путин выступил за взаимность в диалоге с другими странами

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    «Иначе любви не получается»: Путин выступил за взаимность в диалоге с другими странами

    «Иначе любви не получается»: Путин выступил за взаимность в диалоге с другими странами

    «Иначе любви не получается»: Путин выступил за взаимность в диалоге с другими странами
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

    • Россия будет выстраивать конструктивные отношения с другими странами, но диалог должен строиться на принципах взаимности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    На встрече с кандидатами в президенты РФ глава государства отметил, что Россия и дальше будет уделять внимание укреплению обороноспособности страны. Однако никакой гонки вооружений, по словам Путина, Россия устраивать не намерена.

    Владимир Путин: «Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и всех настраивать наших партнеров на диалог».

    Путин подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы урегулировать спорные ситуации с другими странами «политико-дипломатическими средствами». При этом руководствоваться российские власти будут национальными интересами.



    По мнению главы государства, в выстраивании диалога должны быть заинтересованы обе стороны. В противном случае «никакой любви не получается», добавил он.

    Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Владимир Путин одержал победу со значительным отрывом от конкурентов.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru