Беженцы из Восточной Гуты рассказали о бесчинствах «Армии ислама»

Утром в понедельник из Восточной Гуты вышли еще несколько тысяч мирных жителей. При этом ситуация в районе остается крайне напряженной: минометные обстрелы жилых кварталов не прекращаются.
Добраться до гуманитарного коридора Хамурия сейчас непросто, а быстро — просто невозможно. Серьезные заторы из карет скорой помощи, машин военных сирийской армии и республиканской гвардии, толпы бредущих в горячей пыли людей, измученных жаждой.
Беженец из Восточной Гуты: «„Армия ислама“ пытается предотвратить выход мирных жителей из нашего городка, но там не осталось ни еды, ни питья. И нам удалось проявить чудеса смелости, изворотливости и даже обмана, да простит нас Аллах, чтобы добраться сюда».
В большой семье Хайятов, несмотря на перенесенные страдания, преобладает позитивное настроение. Сейчас они верят, что все худшее осталось позади. Однако среди них есть одна женщина, которая плачет не переставая.
Беженка из Восточной Гуты: «Мне ужасно горько, и я страдаю, потому что „Армия ислама“ убила моего мужа и всех детей. У меня не осталось ничего — ни дома, ни родных, и я, как нищенка, сейчас прибилась к этой семье».
Люди несут на себе все, что смогли в страшной спешке унести, — документы, одеяла, самый минимум вещей. Все нажитое осталось в горящих домах и, скорее всего, уже пропало. Но вещи-то дело наживное, а вот как вернуть потерянных родных? Пока ни у кого здесь нет ответа на этот проклятый вопрос.
Беженец из Восточной Гуты: «В нашем городке вся земля была изрыта тоннелями, подземными ходами, которые пользовались боевики „Армии ислама“. Всех юношей они насильно забирают к себе, чтобы они воевали против правительства. Вот посмотрите: я — одинокий старик, вышел из этого ада, а мои дети остались там, и их заставляют воевать».
Машин скорой помощи не хватает. Российские военные врачи, как они сами формулируют, «буквально зашиваются».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.
Беженец из Восточной Гуты: «„Армия ислама“ пытается предотвратить выход мирных жителей из нашего городка, но там не осталось ни еды, ни питья. И нам удалось проявить чудеса смелости, изворотливости и даже обмана, да простит нас Аллах, чтобы добраться сюда».
В большой семье Хайятов, несмотря на перенесенные страдания, преобладает позитивное настроение. Сейчас они верят, что все худшее осталось позади. Однако среди них есть одна женщина, которая плачет не переставая.
Беженка из Восточной Гуты: «Мне ужасно горько, и я страдаю, потому что „Армия ислама“ убила моего мужа и всех детей. У меня не осталось ничего — ни дома, ни родных, и я, как нищенка, сейчас прибилась к этой семье».
Люди несут на себе все, что смогли в страшной спешке унести, — документы, одеяла, самый минимум вещей. Все нажитое осталось в горящих домах и, скорее всего, уже пропало. Но вещи-то дело наживное, а вот как вернуть потерянных родных? Пока ни у кого здесь нет ответа на этот проклятый вопрос.
Беженец из Восточной Гуты: «В нашем городке вся земля была изрыта тоннелями, подземными ходами, которые пользовались боевики „Армии ислама“. Всех юношей они насильно забирают к себе, чтобы они воевали против правительства. Вот посмотрите: я — одинокий старик, вышел из этого ада, а мои дети остались там, и их заставляют воевать».
Машин скорой помощи не хватает. Российские военные врачи, как они сами формулируют, «буквально зашиваются».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.
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