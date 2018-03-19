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    Школьная ограда рухнула на семилетнюю девочку в Барнауле

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    • Фото: sledcom.ru
    Школьная ограда рухнула на семилетнюю девочку в Барнауле

    Школьная ограда рухнула на семилетнюю девочку в Барнауле

    Школьная ограда рухнула на семилетнюю девочку в Барнауле
  • Фото: sledcom.ru

    • Часть конструкции ограждения территории школы в Барнауле упала на семилетнюю девочку. Ребенка с травмами увезли в больницу.

    Как говорится в сообщении СУ СК по Алтайскому краю, инцидент произошел сегодня на территории школы №31.

    Из сообщения СУ СК по Алтайскому краю: «С различными травмами несовершеннолетняя госпитализирована в городскую больницу. По данному факту организовано проведение доследственной проверки».

    Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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