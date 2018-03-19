Школьная ограда рухнула на семилетнюю девочку в Барнауле

Часть конструкции ограждения территории школы в Барнауле упала на семилетнюю девочку. Ребенка с травмами увезли в больницу.

Как говорится в сообщении СУ СК по Алтайскому краю, инцидент произошел сегодня на территории школы №31.



Из сообщения СУ СК по Алтайскому краю: «С различными травмами несовершеннолетняя госпитализирована в городскую больницу. По данному факту организовано проведение доследственной проверки».



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.