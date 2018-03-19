Росавиация сняла санкции с Azur Air

Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании Azur Air.
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Как сообщили в ведомстве, перевозчик сможет возобновить полеты уже после 20 марта.
В Росавиации объяснили, что решили снять санкции с Azur Air после того, как убедились, что авиакомпания устранила недостатки, выявленные в январе 2018 года.
В частности, Azur Air осуществила повторное техническое обслуживание всего парка воздушных судов типов Boeing 757/67.
Росавиация: «Также акционерами принято принципиальное решение о переводе самолетного парка авиакомпании в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ».
Кроме того, в компании сменился гендиректор. На место Михаила Крицкого, возглавлявшего Azur Air с 2014 года, пришел Юрий Стогний, руководивший до этого авиакомпанией «Турухан».
В Росавиации объяснили, что решили снять санкции с Azur Air после того, как убедились, что авиакомпания устранила недостатки, выявленные в январе 2018 года.
В частности, Azur Air осуществила повторное техническое обслуживание всего парка воздушных судов типов Boeing 757/67.
Росавиация: «Также акционерами принято принципиальное решение о переводе самолетного парка авиакомпании в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ».
Кроме того, в компании сменился гендиректор. На место Михаила Крицкого, возглавлявшего Azur Air с 2014 года, пришел Юрий Стогний, руководивший до этого авиакомпанией «Турухан».
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