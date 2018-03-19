Падение акробата из Cirque du Soleil во время шоу сняли на видео

Профессионалу из Cirque du Soleil стоил жизни элементарный крюк. Во время выступления в городе Тампа (штат Флорида) акробат сорвался с огромной высоты. Спасти его не удалось, он скончался в госпитале от многочисленных переломов.
Момент ЧП сняли зрители. На кадрах видно, как дуэт гимнастов выполняет воздушные фигуры. Оказавшись под куполом, один из них почему-то отпускает трос.
К слову, веревки осмотрели сыщики и пришли к выводу, что крепления были в полном порядке. Скорее всего, циркач попросту не смог зацепиться за специальную петлю.
Самое ужасное, как объясняют руководители легендарной труппы, этот элемент шоу считается простым и относительно безопасным. Тем более для акробата с 15-летним стажем. Что стало причиной трагического инцидента, должны выяснить полицейские.
К слову, веревки осмотрели сыщики и пришли к выводу, что крепления были в полном порядке. Скорее всего, циркач попросту не смог зацепиться за специальную петлю.
Самое ужасное, как объясняют руководители легендарной труппы, этот элемент шоу считается простым и относительно безопасным. Тем более для акробата с 15-летним стажем. Что стало причиной трагического инцидента, должны выяснить полицейские.
Комментарии