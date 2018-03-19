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    Падение акробата из Cirque du Soleil во время шоу сняли на видео

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    Падение акробата из Cirque du Soleil во время шоу сняли на видео

    Падение акробата из Cirque du Soleil во время шоу сняли на видео

    Падение акробата из Cirque du Soleil во время шоу сняли на видео

      Профессионалу из Cirque du Soleil стоил жизни элементарный крюк. Во время выступления в городе Тампа (штат Флорида) акробат сорвался с огромной высоты. Спасти его не удалось, он скончался в госпитале от многочисленных переломов.

      Момент ЧП сняли зрители. На кадрах видно, как дуэт гимнастов выполняет воздушные фигуры. Оказавшись под куполом, один из них почему-то отпускает трос.

      К слову, веревки осмотрели сыщики и пришли к выводу, что крепления были в полном порядке. Скорее всего, циркач попросту не смог зацепиться за специальную петлю.

      Самое ужасное, как объясняют руководители легендарной труппы, этот элемент шоу считается простым и относительно безопасным. Тем более для акробата с 15-летним стажем. Что стало причиной трагического инцидента, должны выяснить полицейские.

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