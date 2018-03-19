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    Неиссякающий поток людей: из Восточной Гуты за утро вышли более 6000 человек. Асад, беженцы, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеиссякающий поток людей: из Восточной Гуты за утро вышли более 6000 человек

    Неиссякающий поток людей: из Восточной Гуты за утро вышли более 6000 человек

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    Неиссякающий поток людей: из Восточной Гуты за утро вышли более 6000 человек

    Неиссякающий поток людей: из Восточной Гуты за утро вышли более 6000 человек

    Неиссякающий поток людей: из Восточной Гуты за утро вышли более 6000 человек

      Этим утром из Восточной Гуты вышли более 6000 человек, и их поток не иссякает. Это видно на кадрах прямой трансляции, которую на официальном сайте ведет Минобороны РФ.

      По гумкоридорам мирные жители покидают анклав через два пункта пропуска — в северной и южной частях. Там же работают камеры беспилотников. Большую часть беженцев уже обеспечили питанием. Всего же с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению анклав покинули около 80 тысяч мирных жителей.

      По данным сирийской армии, правительственные войска освободили от боевиков около 70% территории Восточной Гуты. На огневой рубеж этого района накануне приезжал президент Сирии Башар Асад. Сирийский лидер пообщался с солдатами и поблагодарил их за службу.

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