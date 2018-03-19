Сорвавшийся в высоты акробат из цирка Запашного скончался

Умер воздушный акробат Антон Мартынов, который упал с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте.
О смерти акробата сообщили на страницах цирка Запашного в соцсетях. У Антона Мартынова остановилось сердце.
Из сообщения цирка: «Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце. Искренне соболезнуем родным Антона».
Антон Мартынов сорвался во время выступления 24 февраля с высоты около шести метров. Инцидент произошел в спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте. Предположительно, ремень акробата вылетел из карабина.
Акробата доставили в одну из больниц Элисты с тяжелыми травмами головы и множественными переломами. 16 марта он вышел из комы и был переведен в обычную палату. Его планировали перевезти из Элиты в Ростов-на-Дону.
Из сообщения цирка: «Очень тяжело писать и осознавать данную весть… Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты в Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце. Искренне соболезнуем родным Антона».
Антон Мартынов сорвался во время выступления 24 февраля с высоты около шести метров. Инцидент произошел в спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте. Предположительно, ремень акробата вылетел из карабина.
Акробата доставили в одну из больниц Элисты с тяжелыми травмами головы и множественными переломами. 16 марта он вышел из комы и был переведен в обычную палату. Его планировали перевезти из Элиты в Ростов-на-Дону.
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