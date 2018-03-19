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    СМИ: Польша намерена вслед за Великобританией выслать российских дипломатов

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    СМИ: Польша намерена вслед за Великобританией выслать российских дипломатов

    СМИ: Польша намерена вслед за Великобританией выслать российских дипломатов

    Польские власти рассматривают возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.

    Польское издание Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что рассматривается решение о высылке из страны российских дипломатов. Газета также пишет, что в Варшаве могут ввести санкции против ряда российских чиновников и компаний.

    По данным издания, дискуссии о санкционных мерах против России начались в польском правительстве еще неделю назад. Но решение откладывали до оглашения результатов выборов президента в России.

    Источники Gazeta Prawna заявляют, что польское правительство считает нужным предпринимать совместные шаги против России на уровне ЕС. Но если европейские власти не придут к общему решению, то Варшава будет действовать самостоятельно.

    смотретьЗахарова назвала дело Скрипаля «глобальным позором Великобритании». Эксклюзив НТВ
    Захарова назвала дело Скрипаля «глобальным позором Великобритании». Эксклюзив НТВ
    Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву в причастности к этому преступлению и выслал 23 российских дипломата. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвал согласие на открытие генконсульства в Петербурге и объявил о закрытии Британского совета. А официальный представитель МИД Мария Захарова в эксклюзивном интервью НТВ назвала дело Скрипаля «глобальным позором» Лондона.

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