СМИ: Польша намерена вслед за Великобританией выслать российских дипломатов

Польские власти рассматривают возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении
экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Польское издание Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что рассматривается решение о высылке из страны российских дипломатов. Газета также пишет, что в Варшаве могут ввести санкции против ряда российских чиновников и компаний.
По данным издания, дискуссии о санкционных мерах против России начались в польском правительстве еще неделю назад. Но решение откладывали до оглашения результатов выборов президента в России.
Источники Gazeta Prawna заявляют, что польское правительство считает нужным предпринимать совместные шаги против России на уровне ЕС. Но если европейские власти не придут к общему решению, то Варшава будет действовать самостоятельно.
Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву в причастности к этому преступлению и выслал 23 российских дипломата. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвал согласие на открытие генконсульства в Петербурге и объявил о закрытии Британского совета. А официальный представитель МИД Мария Захарова в эксклюзивном интервью НТВ назвала дело Скрипаля «глобальным позором» Лондона.
По данным издания, дискуссии о санкционных мерах против России начались в польском правительстве еще неделю назад. Но решение откладывали до оглашения результатов выборов президента в России.
Источники Gazeta Prawna заявляют, что польское правительство считает нужным предпринимать совместные шаги против России на уровне ЕС. Но если европейские власти не придут к общему решению, то Варшава будет действовать самостоятельно.
Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил Москву в причастности к этому преступлению и выслал 23 российских дипломата. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвал согласие на открытие генконсульства в Петербурге и объявил о закрытии Британского совета. А официальный представитель МИД Мария Захарова в эксклюзивном интервью НТВ назвала дело Скрипаля «глобальным позором» Лондона.
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