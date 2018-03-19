Песков не стал советовать проигравшему пари Грудинину сбрить усы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от личных советов кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, ранее пообещавшему сбрить усы в случае неудовлетворительного выступления на выборах.
Дмитрий Песков: «Я не могу в личном плане таких советов давать, не имею на это права. Это может потребовать только тот, кому он обещал (сбрить усы — ред.)».
При этом Пескову напомнили, что в 2014 году он сам сбрил усы, проиграв спор с дочерью. Сам пресс-секретарь президента отметил, что тогда «легко» исполнил свое обещание.
Ранее в интервью блогеру Юрию Дудю кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин пообещал сбрить усы в случае, если не наберет на выборах президента России больше 15% голосов. Согласно данным ЦИК, Грудинин в итоге набрал 11,80%, заняв второе место. А выиграл выборы со значительным отрывом действующий глава государства Владимир Путин.
Об обещании Грудинина Юрий Дудь напомнил в своем Instagram, выложив фотографию советской бритвы.
При этом Пескову напомнили, что в 2014 году он сам сбрил усы, проиграв спор с дочерью. Сам пресс-секретарь президента отметил, что тогда «легко» исполнил свое обещание.
Ранее в интервью блогеру Юрию Дудю кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин пообещал сбрить усы в случае, если не наберет на выборах президента России больше 15% голосов. Согласно данным ЦИК, Грудинин в итоге набрал 11,80%, заняв второе место. А выиграл выборы со значительным отрывом действующий глава государства Владимир Путин.
Об обещании Грудинина Юрий Дудь напомнил в своем Instagram, выложив фотографию советской бритвы.
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