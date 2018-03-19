В Уфе вынесли приговор работнице ЖКХ, по вине которой пострадал ребенок

В Уфе вынесли приговор мастеру управляющей компании, по вине которой пострадал ребенок. В тот злополучный день дети играли во дворе и на семилетнего Ивана упала металлическая конструкция. Как выяснилось позднее, сооружение не было закреплено. Коммунальщики знали об этом, но ничего делать не стали.
В итоге школьник получил тяжелые травмы, несколько недель провел на больничной койке. Из-за кососпирального перелома бедренной кости свои первые в жизни летние каникулы Иван провел в больнице. А потом еще несколько месяцев учился заново ходить.
На кадрах записи видно, как в последний момент друзья мальчика успели отбежать в сторону. Они же пытались помочь ему, но безуспешно: слишком тяжелой оказалась конструкция. Запись камеры наблюдения стала одной из главных улик в уголовном деле, которое сыщики возбудили в тот же день.
Незадолго до ЧП местные жители просили спилить опасную конструкцию на детской площадке. Но коммунальщики будто намеренно игнорировали обращения. А после трагедии руководство местного ЖЭУ и вовсе повело себя довольно странно.
В зале суда обвиняемая мастер ЖЭУ Бакиева вела себя куда скромнее, чем ее коллеги. Даже вину признала и раскаялась. Но с широкой улыбкой на лице. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил мастера к году лишения свободы условно. Для отца пострадавшего мальчика такое решение не стало неожиданностью. Подавать апелляцию он не собирается.
Подробности — в видеоматериале.
На кадрах записи видно, как в последний момент друзья мальчика успели отбежать в сторону. Они же пытались помочь ему, но безуспешно: слишком тяжелой оказалась конструкция. Запись камеры наблюдения стала одной из главных улик в уголовном деле, которое сыщики возбудили в тот же день.
Незадолго до ЧП местные жители просили спилить опасную конструкцию на детской площадке. Но коммунальщики будто намеренно игнорировали обращения. А после трагедии руководство местного ЖЭУ и вовсе повело себя довольно странно.
В зале суда обвиняемая мастер ЖЭУ Бакиева вела себя куда скромнее, чем ее коллеги. Даже вину признала и раскаялась. Но с широкой улыбкой на лице. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил мастера к году лишения свободы условно. Для отца пострадавшего мальчика такое решение не стало неожиданностью. Подавать апелляцию он не собирается.
Подробности — в видеоматериале.
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