Интернет-звезда накачала себе огромные ягодицы и теперь не может сидеть

Целое состояние потратила интернет-звезда Мария Делгидис на пластическую операцию и все равно осталась недовольна результатом работы хирургов. Жительница Великобритании призналась, что не может сидеть после того, как попросила докторов сделать ее чуть больше похожей на Дженифер Лопес.

Она уже давно не «просто Мария», хотя так ее при рождении назвали родители. Пользователям соцсетей британка с чересчур выразительными формами известна под псевдоними Star — «Звезда». А стала она звездой Интернета после того, как испробовала на себе около 200 бьюти-процедур и операций.



Теперь, когда на брюнетку обрушилась долгожданная слава, интервью она способна давать только лежа или стоя. Удобно разместиться в кресле не позволяет последнее вмешательство хирургов, которое обернулось для нее одними неприятностями. Женщина призналась, что «переборщила», когда решила придать более соблазнительный объем ягодицам, которыми всегда была недовольна.



На первую трансформацию тела интернет-звезда решилась в 17 лет — увеличила грудь, а потом просто не смогла остановиться. И ведь был уже неудачный опыт: например, после ринопластики появились проблемы с дыханием. А на губах после увеличения долго сохранялся сильный отек. Но ей не давала покоя мечта стать хоть чем-то похожей на кумира миллионов — певицу Дженифер Лопес. В итоге к своему ужасу Мария, кажется, превзошла даже известную своими внушительными габаритами Ким Кардашьян. Операция заключалась в том, чтобы убрать лишнее из ее рук и живота и закачать все это в ягодицы.



Мисс Делгидис утверждает, что на все преображения заработала сама — для этого пришлось долго работать в стриптиз-клубе. С тех пор не только ее тело, но и лицо изменилось до неузнаваемости — помимо трех ринопластик хирурги изменили форму лба, уменьшили подбородок. С момента первой трансформации прошло уже 10 лет, и она, кажется, осознала, что пора бы и остановиться, ведь уже ее здоровье находится под большой угрозой. Впрочем, как минимум еще одну операцию все же придется сделать — британка намерена теперь уже уменьшить формы.



Подробности — в видеоматериале.