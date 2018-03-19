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    Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса

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    Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса

    Жители Волгоградской области проголосовали за смену часового пояса

    В воскресенье в Волгоградской области одновременно с выборами президента РФ состоялся референдум о смене часового пояса в регионе.

    Избирком обработал 100% бюллетеней и сообщил, что почти 59% проголосовавших высказались за перевод стрелок. Референдум признан состоявшимся, явка составила 66,38%.

    Представитель областной избирательной комиссии: «По итогам обработки 100% протоколов результаты следующие: 58,82% проголосовавших выбрали позицию „да“, предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, а 40,16% проголосовавших выбрали позицию „нет“, предусматривающую сохранение московского времени».

    В настоящее время разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. Референдум об исчислении времени в Волгоградской области был объявлен по инициативе Общественной палаты региона. Поводом стали многочисленные обращения граждан.

    Фактический перевод стрелок в регионе на час вперед состоится не раньше осени 2018 года.

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