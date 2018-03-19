Победу Путина прокомментировали в альянсе Меркель и Европарламенте

В мире комментируют результаты выборов президента РФ, победу в которых одержал действующий глава государства Владимир Путин.
В германском правящем альянсе ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель, призвали Владимира Путина после переизбрания улучшить отношения с Западом.
По словам главы фракции альянса в бундестаге Йоханна Давида Вадепула, улучшению отношений будет способствовать «прекращение продолжающихся нарушений международных правил» со стороны России, сообщает агентство DPA.
Йоханн Давид Вадепул: «При улучшении отношений Германия будет также готова поддержать Россию в экономической и структурной модернизации, если такое желание будет выражено».
Депутат Европейского парламента от Италии Стефано Мауллу со своей стороны заявил, что выборы президента показали хороший уровень демократии в стране.
Стефано Мауллу: «Все признают, что Россия сейчас достигла уровня очень мудрой демократии, все признают этот хороший результат для демократии России и для президента».
Он также заявил о необходимости развития сотрудничества как между Европарламентом и Россией, так и между Москвой и Римом.
Глава международной миссии наблюдателей стран ШОС Рашид Алимов в свою очередь отметил, что прошедшие выборы свидетельствуют об «открытости и прозрачности избирательного процесса в стране». Легитимность выборов признала и миссия наблюдателей от СНГ, передает ТАСС.
Виктор Гуминский, глава миссии наблюдателей от СНГ: «Состоявшиеся выборы президента РФ проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством».
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин. Ранее поздравления Путину направили главы ряда государств. В частности, поздравительные телеграммы поступили от председателя КНР Си Цзиньпина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, главы Азербайджана Ильхама Алиева, президента Белоруссии Александра Лукашенко и других политиков.
По словам главы фракции альянса в бундестаге Йоханна Давида Вадепула, улучшению отношений будет способствовать «прекращение продолжающихся нарушений международных правил» со стороны России, сообщает агентство DPA.
Йоханн Давид Вадепул: «При улучшении отношений Германия будет также готова поддержать Россию в экономической и структурной модернизации, если такое желание будет выражено».
Депутат Европейского парламента от Италии Стефано Мауллу со своей стороны заявил, что выборы президента показали хороший уровень демократии в стране.
Стефано Мауллу: «Все признают, что Россия сейчас достигла уровня очень мудрой демократии, все признают этот хороший результат для демократии России и для президента».
Он также заявил о необходимости развития сотрудничества как между Европарламентом и Россией, так и между Москвой и Римом.
Глава международной миссии наблюдателей стран ШОС Рашид Алимов в свою очередь отметил, что прошедшие выборы свидетельствуют об «открытости и прозрачности избирательного процесса в стране». Легитимность выборов признала и миссия наблюдателей от СНГ, передает ТАСС.
Виктор Гуминский, глава миссии наблюдателей от СНГ: «Состоявшиеся выборы президента РФ проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством».
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин. Ранее поздравления Путину направили главы ряда государств. В частности, поздравительные телеграммы поступили от председателя КНР Си Цзиньпина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, главы Азербайджана Ильхама Алиева, президента Белоруссии Александра Лукашенко и других политиков.
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