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    Мужчина в Новой Москве жестоко избил шестерых прохожих

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    Мужчина в Новой Москве жестоко избил шестерых прохожих

    Мужчина в Новой Москве жестоко избил шестерых прохожих

    Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в избиении шестерых прохожих в поселке Воскресенское в Новой Москве.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, злоумышленник в агрессивном состоянии беспричинно начал избивать граждан на улице поселка. При этом одна из пострадавших — 75-летняя пенсионерка.

    Из сообщения ГУ МВД по Москве: «В настоящее время шесть человек, пострадавших от действий подозреваемого, доставлены в медицинские учреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести».

    По подозрению в избиении прохожих задержан 28-летний москвич. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Задержанный арестован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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