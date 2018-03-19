Мужчина в Новой Москве жестоко избил шестерых прохожих

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в избиении шестерых прохожих в поселке Воскресенское в Новой Москве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, злоумышленник в агрессивном состоянии беспричинно начал избивать граждан на улице поселка. При этом одна из пострадавших — 75-летняя пенсионерка.



Из сообщения ГУ МВД по Москве: «В настоящее время шесть человек, пострадавших от действий подозреваемого, доставлены в медицинские учреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести».



По подозрению в избиении прохожих задержан 28-летний москвич. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Задержанный арестован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.