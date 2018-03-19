Россияне добились выдающихся результатов на Паралимпиаде вопреки санкциям

В Южной Корее официально завершились зимние Паралимпийские игры. Российская команда завоевала 24 медали и стала второй в общем зачете. Тридцать российских атлетов выступали под нейтральным флагом и, несмотря на урезанный состав, смогли добиться выдающихся результатов.
Для российской сборной Паралимпийские игры от первой до последней минуты прошли вопреки. Нейтральные паралимпийские атлеты — так официально называлась команда. Безликое название, всевозможные запреты и ограничения на российскую символику. Чиновники даже забраковали лыжные палки, на которых производитель без задней мысли нарисовал красные, синие и белые полосы.
Но им удалось невероятное. Второе место в общем медальном зачете: 24 награды — восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Впереди с 36 медалями — США. И это притом, что в американской сборной было в два раза больше участников — из-за антидопинговых санкций россиянам выделили только 30 мест вместо ожидаемых 72.
К Играм не допустили российских следж-хоккеистов и в полном составе мужскую сборную по лыжам и биатлону, поэтому на пьедестале — практически одни девушки.
Лыжница Екатерина Румянцева — три золота и два серебра. Выросла в детдоме и на всю жизнь благодарна воспитательнице, которая не сдала ее в интернат для инвалидов. Катается на лыжах без палок.
Биатлонистка Михалина Лысова — два золота, три серебра и одна бронза. Слабовидящая, много лет была второй — чтобы не потеряться, всегда ездила на тренировках за кем-то.
Биатлонистка Анна Миленина — два золота и три серебра. В детстве врачи запрещали ей заниматься любым спортом, даже шахматами. А теперь она лучшая в биатлоне.
Самое «молодое» золото — 20-летний Алексей Бугаев, чемпион России среди обычных лыжников. Алексей обгонял их с палкой, приклеенной к руке скотчем, — у него нет пальцев.
Подробности — в видеоматериале.
Но им удалось невероятное. Второе место в общем медальном зачете: 24 награды — восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Впереди с 36 медалями — США. И это притом, что в американской сборной было в два раза больше участников — из-за антидопинговых санкций россиянам выделили только 30 мест вместо ожидаемых 72.
К Играм не допустили российских следж-хоккеистов и в полном составе мужскую сборную по лыжам и биатлону, поэтому на пьедестале — практически одни девушки.
Лыжница Екатерина Румянцева — три золота и два серебра. Выросла в детдоме и на всю жизнь благодарна воспитательнице, которая не сдала ее в интернат для инвалидов. Катается на лыжах без палок.
Биатлонистка Михалина Лысова — два золота, три серебра и одна бронза. Слабовидящая, много лет была второй — чтобы не потеряться, всегда ездила на тренировках за кем-то.
Биатлонистка Анна Миленина — два золота и три серебра. В детстве врачи запрещали ей заниматься любым спортом, даже шахматами. А теперь она лучшая в биатлоне.
Самое «молодое» золото — 20-летний Алексей Бугаев, чемпион России среди обычных лыжников. Алексей обгонял их с палкой, приклеенной к руке скотчем, — у него нет пальцев.
Подробности — в видеоматериале.
Красочное закрытие Паралимпийских игр в Пхёнчхане.Опубликовано НТВ 18 марта 2018 г.
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