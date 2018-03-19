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    Минтранс решил вернуть обязательную сертификацию авиакеросина. авиация, Минтранс РФ, топливо. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтранс решил вернуть обязательную сертификацию авиакеросина

    Минтранс решил вернуть обязательную сертификацию авиакеросина

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    Минтранс решил вернуть обязательную сертификацию авиакеросина

    Минтранс решил вернуть обязательную сертификацию авиакеросина

    Минтранс решил вернуть обязательную сертификацию авиакеросина

      Российские власти собираются ужесточить требования к качеству авиатоплива и вернуть обязательную сертификацию. Авиакомпании говорят, что сейчас за топливо отвечают не все, кто должен.

      Авиационные власти хотят повысить безопасность полетов, изменив нормы проверки авиакеросина. С 2015 года в России отменили сертификацию топливозаправочных компаний и лабораторий, которые контролируют качество топлива.

      Таким образом хотели повысить конкуренцию, но в итоге авиакомпании теперь сами вынуждены проверять всех участников в цепочке поставок. У нефтяных компаний свои стандарты контроля, а заправщики и логисты ответственности вообще не несут.

      Как заявили газете «Известия» в Минтрансе, сейчас министерство разрабатывает единые правила, которые ужесточат требования к контролю качества топлива. В Росавиации пояснили, что выступают за возвращение к его обязательной сертификации, как это принято в общемировой практике.

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