Минтранс решил вернуть обязательную сертификацию авиакеросина

Российские власти собираются ужесточить требования к качеству авиатоплива и вернуть обязательную сертификацию. Авиакомпании говорят, что сейчас за топливо отвечают не все, кто должен.
Авиационные власти хотят повысить безопасность полетов, изменив нормы проверки авиакеросина. С 2015 года в России отменили сертификацию топливозаправочных компаний и лабораторий, которые контролируют качество топлива.
Таким образом хотели повысить конкуренцию, но в итоге авиакомпании теперь сами вынуждены проверять всех участников в цепочке поставок. У нефтяных компаний свои стандарты контроля, а заправщики и логисты ответственности вообще не несут.
Как заявили газете «Известия» в Минтрансе, сейчас министерство разрабатывает единые правила, которые ужесточат требования к контролю качества топлива. В Росавиации пояснили, что выступают за возвращение к его обязательной сертификации, как это принято в общемировой практике.
Таким образом хотели повысить конкуренцию, но в итоге авиакомпании теперь сами вынуждены проверять всех участников в цепочке поставок. У нефтяных компаний свои стандарты контроля, а заправщики и логисты ответственности вообще не несут.
Как заявили газете «Известия» в Минтрансе, сейчас министерство разрабатывает единые правила, которые ужесточат требования к контролю качества топлива. В Росавиации пояснили, что выступают за возвращение к его обязательной сертификации, как это принято в общемировой практике.
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