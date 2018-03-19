За тех, кто в море: в России отмечают День подводника

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают моряки-подводники . Ровно 112 лет назад Николай II включил субмарины в официальную классификацию кораблей. В этом году праздник совпал с еще одной памятной датой: 60 лет исполнилось атомному подводному флоту России. Корреспондент НТВ побывал в учебном центре экипажей и узнал, как их готовят.

Любоваться звездами подводникам доводится редко. Никакой романтики. Скрытность — главное преимущество. И морскую гладь корабельные боевые расчеты чаще разглядывают в перископ — в поисках надводной цели. Гидроакустик — это уши подлодки. Он должен обладать поистине музыкальным слухом и найти нужный шум в сотне посторонних.



Задраить пробоину на подводной лодке, терпящей бедствие, — это не потекший кран на кухне перекрыть. Это мастерство, которому учатся по несколько месяцев. И от того, насколько слаженно сработают подводники, зависит судьба как всего экипажа, так и самой лодки. В длительном походе не обойтись и без врачей. Их обучают проводить экстренные операции любой сложности — от удаления аппендикса до трепанации черепа. За 60 лет существования Обнинского учебного центра ВМФ там прошли подготовку более 800 экипажей атомных и дизель-электрических подводных лодок всех флотов.



Уникальность учебного центра еще и в том, что там готовят подводников не только для лодок, уже стоящих на вооружении, но и для перспективных образцов, то есть еще находящихся в стадии разработки. И задача преподавателей и инструкторов центра сделать так, чтобы через несколько лет оно оказалось в руках высококлассных специалистов.



Подробности — в видеоматериале.