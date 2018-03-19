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    Москвичей ожидает новая порция арктического воздуха в середине недели

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    Москвичей ожидает новая порция арктического воздуха в середине недели

    Москвичей ожидает новая порция арктического воздуха в середине недели

    В понедельник в столице ожидается до 0 градусов, к середине недели придет новое похолодание, которое окажется кратковременным, морозы отступят уже к выходным.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос», «сегодня в Москве будет уже теплее, чем накануне, холода отступают».

    Из сообщения «Фобоса»: «Мы рассчитываем, что сегодня в нашем городе температура днем повысится до 0 градусов. При этом, благодаря влиянию антициклона, день будет солнечным, обойдется без осадков, но начинает усиливаться юго-западный ветер, который окрепнет до 4–9 м/с».

    В центре погоды уточнили, что с середины недели столица окажется под влиянием циклона.

    Из сообщения «Фобоса»: «Сначала на нас будут оказывать влияние атмосферные фронты, которые смещаются по северу Нечерноземья, а уже в середине недели мы окажемся на периферии южного циклона и ближе к концу недели этот облачный вихрь затянет к нам новую порцию холодного арктического воздуха и хотя уже таких сильных морозов, которые отмечались в Москве в минувшие выходные мы не ждем, тем не менее, во второй половине недели нас ждет новое кратковременное понижение температуры».

    По прогнозам синоптиков, морозы отступят к концу недели. Похолодание будет недолгим, к концу недели уже в дневные часы столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Отмечается, что в целом неделя будет с температурой несколько ниже средних многолетних значений.

    Из сообщения «Фобоса»: «Уже таких холодов, какие мы пережили в минувшие выходные, не будет, и уже можно говорить о том, что мы, в принципе, перезимовали».

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