Президенты стран ближнего зарубежья поздравили Путина с уверенной победой

Президенты Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Молдавии поздравили Владимира Путина с уверенной победой на выборах главы государства.
Александр Лукашенко отметил, что результат Путина на выборах «свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене».
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства».
Нурсултан Назарбаев в поздравительной телеграмме назвал победу Путина убедительной.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана: «Под вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем».
Назарбаев также отметил личный вклад Путина в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном, и подчеркнул, что дорожит «дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании».
Лидер Армении Серж Саргсян в поздравительном послании отметил, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами России проводимого под руководством Путина «последовательного курса на всестороннее развитие страны, модернизацию экономики и дальнейшее повышение ее роли в глобальных процессах».
Серж Саргсян, президент Армении: «Армению и Россию связывает проверенная временем дружба братских народов. Благодаря интенсивному политическому диалогу на высшем уровне, внешнеполитической координации, плодотворному сотрудничеству в сфере безопасности, совместной реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической, гуманитарной и других областях союзнические отношения наших стран за последние годы еще более упрочились».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что переизбрание Путина «является ярким свидетельством твердой поддержки российским обществом курса, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и гарантированной безопасности дружественной России, а также укрепление ее авторитета на международной арене».
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана: «В Таджикистане вас знают и уважают как убежденного сторонника поступательного развития и укрепления таджикско-российских отношений стратегического партнерства. Убежден, что в предстоящий период мы совместными усилиями наполним многоплановое сотрудничество наших стран новым созидательным содержанием во всех сферах взаимодействия в соответствии с долгосрочными интересами двух наших стран и их народов. Таджикская сторона преисполнена решимости задействовать все имеющиеся в этом направлении возможности».
Президент Молдавии Игорь Додон, поздарвляя Путина, написал, что сильная Россия нужна не только россиянам.
Игорь Додон, президент Молдавии: «Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности».
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что убедительная победа Путина «является ярким свидетельством всенародного доверия лично вам и выбранному вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что победа Путина свидетельствует о его «высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа».
По итогам обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства».
Нурсултан Назарбаев в поздравительной телеграмме назвал победу Путина убедительной.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана: «Под вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем».
Назарбаев также отметил личный вклад Путина в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном, и подчеркнул, что дорожит «дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании».
Лидер Армении Серж Саргсян в поздравительном послании отметил, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами России проводимого под руководством Путина «последовательного курса на всестороннее развитие страны, модернизацию экономики и дальнейшее повышение ее роли в глобальных процессах».
Серж Саргсян, президент Армении: «Армению и Россию связывает проверенная временем дружба братских народов. Благодаря интенсивному политическому диалогу на высшем уровне, внешнеполитической координации, плодотворному сотрудничеству в сфере безопасности, совместной реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической, гуманитарной и других областях союзнические отношения наших стран за последние годы еще более упрочились».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что переизбрание Путина «является ярким свидетельством твердой поддержки российским обществом курса, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и гарантированной безопасности дружественной России, а также укрепление ее авторитета на международной арене».
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана: «В Таджикистане вас знают и уважают как убежденного сторонника поступательного развития и укрепления таджикско-российских отношений стратегического партнерства. Убежден, что в предстоящий период мы совместными усилиями наполним многоплановое сотрудничество наших стран новым созидательным содержанием во всех сферах взаимодействия в соответствии с долгосрочными интересами двух наших стран и их народов. Таджикская сторона преисполнена решимости задействовать все имеющиеся в этом направлении возможности».
Президент Молдавии Игорь Додон, поздарвляя Путина, написал, что сильная Россия нужна не только россиянам.
Игорь Додон, президент Молдавии: «Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности».
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что убедительная победа Путина «является ярким свидетельством всенародного доверия лично вам и выбранному вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что победа Путина свидетельствует о его «высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа».
По итогам обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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