Путин уверенно лидирует в вашингтонском консульском округе

Владимир Путин стал безоговорочным лидером по итогам голосования на выборах президента России, которое состоялось в посольстве РФ в Вашингтоне.
Согласно итоговому протоколу местной участковой комиссии, данные которого приводит ТАСС, Путин набрал 1531 голос. За ним идет выдвинутая партией «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, которую поддержали 347 человек. Третье место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 237 голосами.
Участие в голосовании на участке в посольстве России в США и на территории вашингтонского консульского округа приняли 2383 человека. Из них 1395 голосовали в самой дипломатической миссии непосредственно 18 марта, а 982 гражданина РФ воспользовались правом сделать это досрочно. Еще для шестерых в день выборов провели выездное голосование.
Помимо посольства в Вашингтоне, для проведения голосования на территории США 18 марта были организованы избирательные участки в генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.
По данным Центральной избирательной комиссии РФ, в целом по России после обработки 99% протоколов Путин побеждает с 76,65% голосов.
Участие в голосовании на участке в посольстве России в США и на территории вашингтонского консульского округа приняли 2383 человека. Из них 1395 голосовали в самой дипломатической миссии непосредственно 18 марта, а 982 гражданина РФ воспользовались правом сделать это досрочно. Еще для шестерых в день выборов провели выездное голосование.
Помимо посольства в Вашингтоне, для проведения голосования на территории США 18 марта были организованы избирательные участки в генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.
По данным Центральной избирательной комиссии РФ, в целом по России после обработки 99% протоколов Путин побеждает с 76,65% голосов.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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