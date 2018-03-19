У вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту отказал двигатель

Американские СМИ сообщили об авиапроисшествии с участием вертолета, на котором летели дочь и зять президента США Дональда Трампа.
Как передает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент с вертолетом произошел еще в четверг, но информацию об этом обнародовали только сейчас.
Вертолет, на борту которого находились дочь и зять президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, занимающие посты советников Дональда Трампа, экстренно вернулся в аэропорт в Вашингтоне после того, как во время полета отказал один из двигателей.
По сведениям СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. После возвращения в аэропорт супружеской паре пришлось лететь в Нью-Йорк коммерческим рейсом. Причины отказа двигателя неизвестны. В Белом доме никак не комментируют произошедшее.
Вертолет, на борту которого находились дочь и зять президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, занимающие посты советников Дональда Трампа, экстренно вернулся в аэропорт в Вашингтоне после того, как во время полета отказал один из двигателей.
По сведениям СМИ, в результате инцидента никто не пострадал. После возвращения в аэропорт супружеской паре пришлось лететь в Нью-Йорк коммерческим рейсом. Причины отказа двигателя неизвестны. В Белом доме никак не комментируют произошедшее.
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